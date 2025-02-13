Aksaray'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 15 Yaralı

Aksaray\'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 15 Yaralı

Aksaray Organize Sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Olayda 15 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

13.02.2025 12:54  Güncelleme: 12:57
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AKSARAY'da bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray Organize Sanayi'nde meydana geldi. İsmail Anul'un (47) kontrolünü yitirdiği 68 S 0752 plakalı işçi servis midibüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, Cihan Burak (26), Recep Alıcı (33), Ali Dağ (20), Yunus Emre Demir (26), Çilem Dağ (27), Fatma Bütev (27), Yusuf Yaşar (35), Emrullah Ermiş (20), Serdar Salur (26), Naciye Sevinç (62), Sevim Nur Atalay (22), Kenan Delen (25), İbrahim Ünal (29), Ömer Altınsoy (27) ile şoför yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ömer Altınsoy, "Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Araç biraz hızlıydı." diye konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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