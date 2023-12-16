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Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında Hami A. idaresindeki bir otomobil, İsmail A. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, bir elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aksaray\'da trafik kazası: 5 yaralı
16.12.2023 - 17:07,
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hami A. (25) idaresindeki 68 AC 201 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 125. Cadde Kavşağı'nda, İsmail A. (35) yönetimindeki 42 AHL 602 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan İsmail A. yönetimindeki otomobil, Mecit Ö'nün (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, Mecit Ö. ve İsmail A. ile Nevra A. (34), Alper Tarık A. (1) ve 3 aylık Aybars A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Aksaray, Son Dakika

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