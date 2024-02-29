Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ecza hap, tüfekler, mermiler ve para ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.02.2024 16:57
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında kent merkezinde Ö.H, O.K, H.Ö. ve Y.Ö'nün ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ecza hap, pompalı tüfek, havalı tüfek, 4 tüfek kartuşu, 43 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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