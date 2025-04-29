Aksaray'da Yangın Söndürüldü

Aksaray'da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yağ fabrikasının su tankı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikanın su tankı bölümünde hasar oluştu.
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