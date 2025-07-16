Aksaray\'da Yapı Market Yangını

Aksaray'da bir yapı markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yapı marketin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.
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