Aksaray Öğretmenevi\'nde Yangın

Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da Hashas Mahallesi'ndeki öğretmenevinde kurutma makinasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen personelden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, öğretmenevinde hasara yol açtı.
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