Akupunktur, Siyatik Tedavisinde Etkili

Güncel

Çin'de araştırmacılar, geleneksel tedavi yöntemi akupunkturun, özellikte bacakta ağrı, iltihaplanma ve uyuşmaya sebep olan siyatik (sinir sıkışması) hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini ve akapunktur tedavisi gören siyatik hastalarının daha az ağrı çektiğini tespit etti.

Bulguları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, siyatik teşhisi konulan 216 hastayı iki gruba ayırdı. İlk grup 4 hafta boyunca 10 seans gerçek akupunktur tedavisi görürken diğer gruba ise "sahte akupunktur" tedavisi uygulandı.

Araştırmacılar, tedavi tamamlandıktan 1, 2, 6 ve 12 ay sonra hastalarla anket yaparak ağrılarını değerlendirmelerini istedi.

Gerçek akupunktur tedavisi gören, bel fıtığından kaynaklanan siyatik teşhisi konulan hastaların sürekli olarak "daha az ağrı çektiklerini" ve bacaklarını kullanmada kolaylık yaşadığını belirttiğini aktaran araştırmacılar, akupunkturun siyatik için "muhtemel tedavi" olabileceğini kaydetti.

Siyatik için cerrahi operasyon, egzersizler ve ilaç gibi tedavi yöntemleri kullanılıyor.

Akupunktur, vücutta "akupunktur noktaları" olarak bilinen belirli noktalara iğnelerin yerleştirilmesiyle uygulanan geleneksel bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.