Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine S.K. (37) takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Alaca'da silah kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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