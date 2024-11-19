Alaca\'da silah kaçakçısı yakalandı

Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine S.K. (37) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.