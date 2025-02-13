Alaca'da Soğan Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
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Alaca'da Soğan Üreticileri Destek Bekliyor

Alaca'da soğan üretimi arttı, ancak pazar bulunamıyor. Çiftçiler devlet desteği istiyor.

13.02.2025 18:47
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Çorum Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, bu yıl ürettikleri soğana pazar bulunması konusunda devletten destek beklediklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede üretilen mor soğanın "Alaca moru" adıyla coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı.

Bu yıl ilçede 35 bin dekar alanda soğan üretimi yapıldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"İlçe ekonomisine katkı olması için 35 bin dönüm alana soğan ekildi. Buradan 60-65 bin ton soğan üretimi gerçekleşti. Bunun 15 bin tonu satıldı ancak 45-50 bin ton soğan depolarda kaldı. Müşteri bulmakta zorlanıyoruz. Dış pazarla yarışamıyoruz. Özbekistan ve Hindistan'dan daha ucuza temin edildiği için bizim soğanımız elimizde kaldı. Bizim soğanımız Alaca moru ismiyle patentli soğandır. Bizim devletimizden talebimiz bizlere yardım eli uzatmalarıdır. Alacalı çiftçilerimize yardım bekliyoruz. Biz bir an önce satış yapılabilmesi için bir pazar bulunmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaca'da Soğan Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika

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