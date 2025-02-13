Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Son Dakika › Güncel › Alaca'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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