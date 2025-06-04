Alaçam'da Çeltik Ekimi Artıyor - Son Dakika
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Alaçam'da Çeltik Ekimi Artıyor

Alaçam\'da Çeltik Ekimi Artıyor
04.06.2025 17:38
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Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor, üretim ve markalaşma hedefleniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor.

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla doldurulan Alaçam ilçesindeki çeltik arazilerini traktörlerle düzelten çiftçiler, çeltik tohumlarını zirai dron ile toprakla buluşturuyor.

İlçedeki çeltik arazileri, dron ile görüntülendi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, Doyran Mahallesi'nin ilçede çeltik ekiminde önde gelen mahallelerden biri olduğunu söyledi.

Çeltik ekiminde ilçe olarak önemli rakamlara ulaştıklarına işaret eden Özdemir, "Toplamda 23 bin 800 dekarlık alanda üreticilerimiz her yıl artarak çeltik ekmeye devam ediyor. Bu rakam, Samsun ilinde ikinci sırada yer alıyor. Çorum'un Osmancık ilçesi çeltik üretimi bakımından bilinen bir marka. Osmancık'ta ekilen toplam alan 23 bin 100 dekar iken, Alaçam'da 23 bin 800 dekar. Alaçam aslında çeltik üretimi konusunda çok ciddi noktada." dedi.

Alaçam pirincinin markalaşması yönünde çalışmalar yapılacak

İlçede üretilen çeltiğin paketlenme tesisi olmadığı için bilinmediğini dile getiren Özdemir, "Üretilen çeltiğin paketlenmesi konusunda Alaçam Belediyemizin projesi olacak. Gerekli kurumlarla, kaymakamlığımızla istişare ederek bölgeye paketleme tesisi kazandırmak istiyoruz. Üretmenin yanı sıra katma değerli fiyatlara satmak daha önemli. Alaçam ilçemize çeltik sayesinde yılda 480 milyon lira giriş oluyor. Burada yaklaşık 2 bin-2 bin 500 nüfus geçimini sadece çeltikten sağlıyor ve bunu da çok profesyonel şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez ise ilçede çeltik rekoltesini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını, verimi yükseltip yüksek tonaj almayı amaçladıklarını anlattı.

Tohum sağlanması, gübrenin ve arazinin hazırlanması gibi konularda çiftçilere yardımcı olduklarını belirten Sönmez, her yıl bir önceki yıldan daha fazla verim aldıklarını vurguladı.

Alaçam pirincinin markalaşmadığını, farklı markalar altında satış yapıldığına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Alaçam'a bir çeltik fabrikası kurarsak bunun adı altında markalaşmış oluruz. Alaçam pirincini ülkemizin her yerinde tanıtmış oluruz. İşleyemedikten sonra ürettiğimiz malı marka yapamıyoruz. Yaklaşık 18-19 bin ton çeltik satıyoruz. Dönüm başına yaklaşık 900 kilogram verim alıyoruz. Bunu bir tona çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen yıllara göre bu yıl biraz ekimimiz geç kaldı, havalar biraz serin geçtiği için. İnşallah iyi bir sezon geçiririz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçam'da Çeltik Ekimi Artıyor - Son Dakika

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