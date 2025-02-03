ALBA-TCP, ABD'nin Meksika'ya Suçlamalarını Reddetti

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KARAKAS, 3 Şubat (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması'na (ALBA-TCP) taraf ülkeler, ABD'nin Meksika'ya yönelik bazı eylem ve ifadelerini "iftira ve müdahale" diye nitelendirerek bunlara karşı çıktıklarını ve Meksika ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Merkezi Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ALBA-TCP'nin pazar günkü açıklamasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum liderliğindeki hükümetin uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yaptığı yönünde ABD tarafından yapılan suçlamaların "asılsız" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizi etkileyen şiddet ve uyuşturucu kaçakçılığı krizi karşısında ABD hükümeti, kendi tarihsel sorumluluğunu görmezden gelirken Meksika'yı suçlu göstermeye çalışıyor. ABD, suç gruplarına güçlü silahlar sağlayan ana tedarikçi konumunda. Bu durum, ihmal edilen sağlık politikaları ve ilaç şirketlerinin sorumsuzluğuyla birleştiğinde her yıl binlerce cana mal oluyor" denildi.

Meksika hükümetinin organize suçlarla mücadele çabalarının yanı sıra "güvenlik ve adalete olan bağlılığına" verilen desteğin vurgulandığı açıklamada, "Tek taraflı dayatmalar ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal eden eylemler kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Meksika hükümetinin suç örgütleriyle bağlantısı olduğunu iddia etmiş ancak Sheinbaum, Meksika hükümetinin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlarla mücadele çabalarına işaret ederek bu iddiayı reddetmişti.