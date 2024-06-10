Macaristan'ın Velence kasabasında düzenlenen ejderha teknesi yarışı büyük ilgi topladı
Macaristan'ın Velence kasabasında düzenlenen ejderha teknesi yarışı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Yarış, 10 Haziran'da gerçekleştirildi ve kasaba halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Ejderha teknesi yarışı, heyecan verici anlar yaşattı ve katılımcılar arasında büyük bir rekabet ortamı oluştu. Yarış, bölgedeki turistlerin de ilgisini çekti ve renkli bir etkinlik oldu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
11.06.2024 12:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Macaristan'ın Velence kasabasında düzenlenen ejderha teknesi yarışı büyük ilgi topladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?