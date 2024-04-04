Ali Doğan, Nizip Belediye Başkanlığı görevini devraldı

CHP'den Nizip Belediye Başkanı seçilen Ali Doğan, görevi Mehmet Sarı'dan devraldı.
31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Nizip Belediye Başkanı seçilen Ali Doğan, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.
Daha sonra belediye binasına geçen Doğan, önceki dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Sarı'dan görevi devir aldı.
Hizmetlerinden dolayı Sarı'ya teşekkür eden Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise, partili, partisiz herkese eşit mesafede yaklaşacak ve Nizip'e en güzel hizmetleri yapacaklarını belirtti.
Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan ve herkese eşit mesafede olacağımıza ve bunun yanında bugün devir aldığımız Nizip Belediyesi'nde çalışan görev yapan hiçbir memurumuzun ve hiçbir işçi kardeşimizin işine ve hayatına dokunulmayacağına buradan söz veriyorum. Artık seçim bitmiştir. Artık hizmet etme ve gönüllere dokunma zamanı bir kez daha tüm Nizip halkına teşekkür ediyorum."
Görevi teslim eden Sarı ise Belediye Başkanı Doğan'a görevinde başarılar dileyerek 20 yıllık süreçte Nizip'e güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.
Önemli olan baki kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu ifade eden Sarı, "Nizip hizmetin en güzeline ve en iyisine layık bir yer bu hizmetlerle ilgili temel alt yapılar gerçekleştirdik bundan sonrası yeni belediye başkanımız ve ekibinin üst yapısını tamamlayarak hayata geçirmesidir. Belediye olarak güzel bir ekip ile çalıştık bundan sonrasında da yine aynı şekilde çalışılacağına ve Nizip'e hizmet edileceğine inanıyor bu duygu ve düşüncelerle Belediye Başkanımız Ali Doğan'a ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
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