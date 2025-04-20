Ali Ufki'ye Saygı Konseri - Son Dakika
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Ali Ufki'ye Saygı Konseri

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ali Ufki'nin anısına özel bir konser düzenledi.

20.04.2025 14:44
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Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun "Ölümünün 350. Yıldönümünde Ali Ufki'ye Saygı" konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Yazılı müzik aktarımının öncülerinden Ufki'nin vefatının 350. yılında, dönemin çalgılarıyla icra edilen konserin şefliğini Mehmet Güntekin üstlendi.

Güntekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Ufki'nin klasik müzik kültürünün en önemli simalarından biri olduğunu söyledi.

Türk klasik müzik geleneğinin genel itibarıyla sözlü aktarıma dayandığını belirten Güntekin, "Ali Ufki, adeta tırnak içinde bir oyunbozandır. Çünkü sahip olduğu, bildiği notalama sistemiyle dönemindeki eserleri notaya almış. Yani onun notaya aldığı eserler, bugün icra edildiğinde tam o dönemin seslerini yansıtır." dedi.

Güntekin, konserde sahne alan Fikret Karakaya önderliğindeki Bezmara Topluluğu'nun Ali Ufki döneminin notalama sisteminden aktarılmış müziklerin üzerine yoğunlaşmış bir topluluk olduğunu anlattı.

Konserde 350-400 yıl öncesinin seslerinin dinleyicilerin beğenisine sunulduğuna işaret eden Mehmet Güntekin, topluluğun Ali Ufki'nin birebir notaya aldığı, bugün artık çok kullanılmayan şahrud, bronz telli kanun, çeng ve santur gibi dönemin çalgılarıyla eserleri icra ettiklerini ifade etti.

Repertuvara ilişkin bilgiler veren Güntekin, "Bu konseri kaçırmayan, izlemeye gelen izleyicilerin çok şanslı olduklarını sanıyorum. Çünkü her zaman olabilecek düzeyde bir konser değil. Özenle hazırlanmış farklı bir konser." görüşünü paylaştı.

"Bezmara projesi için çeng, şahrud, santur ve kanun yapıldı"

Konserde çeng çalan konuk sanatçı Fikret Karakaya ise "Çeng, unutulmuş, artık kullanılmayan bir saz. Bezmara projesi için çeng, şahrud, santur ve eski kanun yapıldı. Bu sazları yalnız Bezmara kullanıyor. Zaten Türkiye'de eski eserleri yani 16., 17. yüzyıl eserlerini o dönemin sazlarıyla çalan başka bir topluluk yok." açıklamasını yaptı.

Mehmet Güntekin'in daveti üzerine konserde sahneye çıktıklarını belirten Karakaya, "Bu nazik davet için kendisine teşekkür borçluyum. Bezmara'nın 29. senesi, önümüzdeki sene inşallah 30. yıl konserleri yapacağız. Bu konserde de Ali Ufki'yi anmak üzere bize bir bölüm ayrıldı. Bu çaldığımız eserler, biz tanıttıktan sonra başkaları tarafından da çalınmış olabilir. Hiç kimse çalmadı diye bir iddiam yok ama bunları ilk icra eden biziz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, konserin birinci bölümünde 2. Bayezid, Itri, Ama Kadri Efendi, Dede Efendi, Hafız Post ve Benli Hasan Ağa'nın eserlerini seslendirdi.

Fikret Karakaya, Kemal Caba, İhsan Özer, Serap Çağlayan ve Akgün Çöl, konserin ikinci bölümünde Bezmara çalgılarıyla Ali Ufki'nin notaya aldığı eserleri seslendirdiği konserde, ayrıca Kemani Ali Ağa, Yahya Nazim Çelebi, Kara İsmail Ağa ve Tanburi Mustafa Çavuş'un eserleri de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Polonya mühtedisi olup önceki ismi Albert Bobowski olan, adı Latince kitaplarda Albertus Bobovius, Batı kaynaklarında ise Hali Beigh olarak da geçen Leh asıllı bestekar ve musikişinas Ali Ufki, Kitab-ı Mukaddes'i Türkçe'ye ilk çeviren mütercim olarak da tanınıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Ufki'ye Saygı Konseri - Son Dakika

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