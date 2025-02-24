Alibaba'dan Yapay Zeka Yatırımı

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HANGZHOU, 24 Şubat (Xinhua) -- Çinli elektronik ticaret devi Alibaba Grubu, önümüzdeki üç yıl içerisinde yapay zeka sektöründeki hızlı büyümeden yararlanma amacıyla bulut ve yapay zeka donanım altyapısı inşasına 380 milyar yuanın (yaklaşık 53 milyar ABD doları) üzerinde yatırım yapacağı açıkladı.

Alibaba'nın son 10 yıllık dönemde bulut ve yapay zekaya yaptığı toplam harcamadan fazla olan bu yatırım miktarı, Çinli bir özel şirketin bulut ve yapay zeka donanımı altyapı inşasına yaptığı en büyük yatırım olacak.

Şirketin ülkedeki yapay zeka sektörünün büyümeye başladığı bir dönemde yaptığı açıklama, 17 Şubat'ta Çin'in önde gelen liderlerinin katılımıyla özel işletmeler konusunda düzenlenen bir sempozyumun ardından geldi.

Yapay zekanın çok hızlı büyüme sergileyerek beklentilerin çok üzerine çıktığını, ülkenin gelişen bilim ve teknoloji sektörününse büyük bir potansiyel sergilediğini kaydeden Alibaba Grubu CEO'su Eddie Wu, "Alibaba, tüm sektörün gelişimini teşvik etmek üzere bulut ve yapay zeka donanımı altyapısının inşasını hızlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" dedi.

Açıklamada bu büyük yatırımın, ilgili sektörlerin güvenini artırmasının beklendiği kaydedilerek, Alibaba'nın geleceğe yatırım konusundaki sarsılmaz kararlılığını da ortaya koyduğu belirtildi.

Alibaba Grubu, perşembe günü bulut bilişim işi ve yapay zeka yatırımlarının büyümesi sayesinde bir yılı aşkın bir süredeki en hızlı üç aylık gelir artışını elde ettiğini teyit etmişti.

Alibaba'nın 31 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemdeki gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 280,15 milyar yuana ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Grubun özellikle bulut bilişim işinden elde ettiği gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış görüldü; böylece 31,74 milyar yuana ulaşan bulut bilişim gelirlerinde iki yıldan fazla bir süredeki en yüksek büyüme gerçekleşti.

Alibaba Bulut'un verdiği bilgilere göre Alibaba Bulut'un büyümesi temel olarak kamu sektörü bulut gelirlerindeki çift haneli büyüme sayesinde gerçekleşti ve yapay zekayla ilgili ürünler art arda altı çeyrektir yıllık bazda üç haneli büyüme sergiledi.

Asya'da bulut bilişim konusunda lider konumda bulunan Alibaba Bulut, en üst düzeyde performansa sahip açık kaynaklı temel model olan Qwen temel modelinin dört neslini çıkarmış durumda.

Yatırımcı ve analistlerle düzenlenen kazanç toplantısında konuşan Wu, "Yurtiçi ve uluslararası elektronik ticaret, yapay zeka artı bulut bilişim ve internet platformu işleri olmak üzere üç iş kategorisine odaklanmaya devam edeceğiz. Bu strateji odağımızın, Alibaba Grubu için sürdürülebilir somut büyümeye güç vermeye devam edeceğinden eminiz" dedi. Wu, yapay zeka döneminde ilgili altyapıya duyulan ihtiyacın açık olduğunu ve bu altyapıya büyük bir ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.