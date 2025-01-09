Alkış, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Güncel

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alkış, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.???????

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" fotoğrafını tercih eden Alkış, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesine oy verdi.

Alkış, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" ile Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ve "Spor" kategorisinde de Piero Cruciatti'in "Yansıma" karelerini tercih etti.

Alkış, AA muhabirlerini tarihe geçen kareleri için tebrik ettiğini, her yıl düzenlenen oylamada fotoğrafları seçmede zorlandığını söyledi.

Alkış, şunları kaydetti:

"Özellikle Filistin'de çok acıklı, trajik durumlar yaşandı. Suriye'de son zamanlarda yaşanan gelişmeler ülke halkını mutlu etti. Onların mutluluğu ile biz de mutlu olduk. Geçen yıl diğer yıllara nazaran daha müspet bir yıl oldu. Önceki senelerde deprem, pandemi ve doğal afetler yaşayan bir ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadık. Geçen yılın yaşananlarını ajansın muhabirleri bizlere tekrar fotoğraflarda hatırlattı. Gayet başarılı ve güzel yakalanmış kareler vardı. Tercih etmekte bayağı zorlandım. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum"