Alkollü Sürücü Tutuklandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Sakarya'da yaya geçidinde kullandığı hafif ticari araçla çarptığı Zühre Deniz Akdağ'ın (11) ölümüne sebep olan Tuğrul Duman'ın 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duman, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
Bu arada Tuğrul Duman'ın kazanın hemen öncesinde Aziz Duran Alt Geçidi yakınlarında park halindeki bir otomobile de çarptığı öğrenildi.
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