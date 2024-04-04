Alman devlet televizyonları çalışanlarından fikir çeşitliliği talebi

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Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF çalışanları, ortaklaşa kaleme aldıkları kamuya açık mektupla "programlarda daha fazla fikir çeşitliliği" talep etti.

ARD ve ZDF'de editör, kameraman ve yönetmen pozisyonundaki 100'den fazla çalışanın imzasıyla yayımlanan söz konusu manifestoda, azınlığın görüş ve düşüncelerinin yeteri kadar gündeme getirilmediğine işaret edilerek, ifade çeşitliliğinin korunması için köklü bir reforma gidilmesi istendi.

Kaleme alınan mektupta çalışanlar tarafından kamu yayın kuruluşlarına yönelik "tartışma alanını sınırlamak", "fikirleri bulanıklaştırmak ve haber yapmak", "muhalif görüşlerle azınlıkları karalamak ya da susturmak" gibi ağır ithamlarda bulunuldu.

Manifestoda ayrıca yayın kurum ve kuruluşlarının kontrol birimlerinde televizyon ve radyo harcı ödeyen dinleyici ve izleyicilerin de yer alması gibi çeşitli talepler dile getirildi.