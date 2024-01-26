Alman kablo devi Leoni, Çin\'de yeni enerjili araçlar için üretim yapacak

CHANGZHOU, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde bulunan Alman kablo devi Leoni'ye ait fabrika, 25 Ocak 2024.

Alman kablo devi Leoni, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde yeni enerjili araçlar için otomotiv kabloları üretmek amacıyla 100 milyon ABD doları yatırım yapmak üzere bir anlaşma imzaladı. (Fotoğraf: Xinhua)