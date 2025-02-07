Almus'ta Karla Mücadele Çalışmaları

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Tokat'ın Almus ilçeinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Sağ Sahil Grup Yolu, Sol Sahil Grup Yolu, Çevreli- Ormandibi Grup Yolu, Tozanlı Grup Yolu ile 12 köy yolu ulaşıma açıldı.

Köy yollarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaymakam Emre Çömen, ilçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından ekipleri seferber ettiklerini dile getirerek, "Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki 12 personelimiz ile dört ekip oluşturduk. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamalarıdır. İlçemizde Hubyar, Mescit ve Göltepe köyleri haricinde kapalı yol yoktur. Görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.