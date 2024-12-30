ALOŞ Sergisi 4 Ocak'ta Açılıyor

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Burak Fidan'ın küratörlüğünde, Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan çalışmalarını bir araya getiren "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi 4 Ocak Cumartesi günü CerModern'de kapılarını açacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, Türk sanatının usta isimlerinden Ali Teoman Germaner nam-ı diğer ALOŞ'un, 1950'lerden bugüne uzanan sanat yolcuğunu ele alan "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi, 4 Ocak-30 Mart 2025 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Germaner'in zaman ve bellek üzerine görsel düşünceleri; heykeller, resimler, baskılar, özgün "ALOŞNAME" desenleri ve Reotek işbirliğinde gerçekleştirilen multimedya yerleştirmesiyle izleyiciye sunulacak.

"ALOŞNAME" desenleri, sergi süresince Tanıl Bora, Nilüfer Erdem, Lale Müldür, Alexander Dawe, Birgül Oğuz, Celal Üster gibi farklı disiplinlerden konukların evlerinde sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Fidan, sergiye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sergi, artık hiç de düşsel olmayan kayıp bir zamandaki uygarlığın izlerini taşıyor. Bir zamanlar, bu uygarlığın yaratıcılarının bu yırtıcı alıcı kuşların, Zümrüd-ü Ankaların, deri değiştiren yılanların, bu zamana düşmüş varlıkların, bugün bizlere iletmek istediği mesaj, geçmişin kaskatı değişmezliğinde değil ortak yazgımızın devingen, yaratıcı ve taşıyıcı gücünde saklanıyor."