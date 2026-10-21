Alpha Delta Phi derneğinde cinsel saldırı iddiasıyla 19 yaşındaki kadın dava açtı - Son Dakika
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Alpha Delta Phi derneğinde cinsel saldırı iddiasıyla 19 yaşındaki kadın dava açtı

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Chicago Üniversitesi yakınındaki Alpha Delta Phi derneğinde şubat ayındaki partide cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla 19 yaşındaki kadın dava açtı. Üniversite yönetimi iddiaları 'son derece rahatsız edici' buldu ve önlem alma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

NEW ABD'de Cornell Üniversitesinde yaşanan toplu tecavüz davasının ardından Illinois eyaletindeki bir üniversitede daha kadın öğrenci "cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen 19 yaşındaki bir kadının avukatları, müvekkillerinin Chicago Üniversitesi yakınlarındaki Alpha Delta Phi Öğrenci Derneği binasında tecavüze uğradığını öne süren dosyayı mahkemeye sundu.

Dava dosyasında, mağdur kadının şubatta söz konusu Dernek binasında düzenlenen bir partide tecavüze uğradığı iddiaları yer aldı.

Dosyanın devamında, kadının kendine geldiğinde cinsel saldırıya uğradığını anlayarak hastaneye gittiği, olayın ertesi günü üniversite polisine bu konuda bir şikayetin kayıtlara geçtiği bilgilerine yer verildi.

Chicago Üniversitesi yönetimince ABD medyasına yapılan açıklamada, söz konusu dava dosyasında, bahsi geçen iddiaların "son derece rahatsız edici" olduğu, bu konuda önlem alma konusunda kararlı olunduğu belirtildi.

Cornetl Üniversitesindeki tecavüz iddialarının ardından benzer şikayetler çoğaldı

Chicago Üniversitesi yönetimince geçen hafta yapılan açıklamada, 21 yaşındaki kadının, 11 Ekim'de yakındaki bir öğrenci derneği evinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasına yer verilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılan bir kişinin de kampüse girişinin yasaklandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Chicago polisinin, toplumun hassasiyet gösterdiği iddiayla ilgili soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşılmıştı.

20 Ekim'de de Arizona Üniversitesinde, bir kız öğrencinin, ağustos sonlarında üniversitenin erkek öğrencilere ait dernek evinde, 2 erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığına dair bilgiler ABD medyasında yer almıştı.

Eylülde açılan davada, güvenlik amacıyla kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Jane Doe" kod adını kullanan 20 yaşındaki kız öğrencinin, 2024'te Cornell Üniversitesine ait öğrenci evinde sarhoşken zorla ketamin verildiği, bilincini kaybetmesinin ardından 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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