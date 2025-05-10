Alsancak Esnafı Yıkım Tehdidine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Alsancak Esnafı Yıkım Tehdidine Tepki Gösterdi

Alsancak Sevgi Yolu esnafı, tezgahlarını geri çekme kararına karşı oturma eylemi yaptı.

10.05.2025 19:31
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İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Sevgi Yolu esnafı, Konak Belediyesi tarafından kamuya ait alanların işgal edilmesi gerekçesiyle tezgahlarını geriye çekmesi kararına tepkisini sürdürüyor. Esnaf adına açıklama yapan İlknur Maral, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile görüştüklerini ancak uzlaşma sağlanmadığını belirtip, "'Kaldırım ve yaya geçidi işgali yapıyorsunuz' diye Konak Belediyesi tarafından yıkım tehdidine maruz kaldık. Esnafız, işgalci değiliz" dedi.

Alsancak Sevgi Yolu'nda faaliyet gösteren esnafa, Konak Belediyesi tarafından kamuya ait alanların işgal edilmesi gerekçesiyle tezgahlarını geriye çekmesi tebligatı verildi. Kitapçı ve el işi dükkanlarının sahibi 80 esnaf, tepki olarak 2 Mayıs Cuma günü oturma eylemi yaptı, dükkanlarına pankart astı ve yarım gün kepenk kapattı. Tepkilerinin ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile görüşen esnaf, uzlaşmaya varamadı.

Sevgi Yolu Esnafı adına açıklama yapan esnaf İlknur Maral, "Geçen hafta oturma eylemi yapmıştık. Görüşme talebimiz olmuştu, karşılık verdiler. Bir türlü uzlaşmaya gidemedik, onların belirlediği sınırlara geri çekilmek yaşamsal ihtiyaçlarımızı gidermemizin önünde engel oluyor. Orta yol bulmaya çalıştık, karşımızda olumlu tavır olmadı" dedi.

'YIKIM TEHDİDİNE MARUZ KALDIK'

"'Kaldırım ve yaya geçidi işgali yapıyorsunuz' diye Konak Belediyesi tarafından yıkım tehdidine maruz kaldık" diyen Maral, "İlk görüşmemiz yardımcılarıylaydı, taleplerimiz hiçbir şekilde makul görülmedi. Tamamen ağaçları açıkta bırakmamızı, daha önce depolama alanı olarak öngörülen dolaplara geri çekilmemizi istediler. Bu kadar geri çekilmenin bizim için uygun olmayacağını, hava koşullarına hem kendimizin hem ürünlerimizin dayanamayacağını ifade ettik. En son Konak Belediye Başkanı'nın da olduğu bir görüşmemiz oldu. Ağaçları, aydınlatmaları ortaya çıkarmamızı, 20 yıl önceki projenin saf haline geri dönmenizi söylediler. Ne ürünleri, ne kendimizi sığdırabileceğimiz bir yaşam alanı olmayacak" dedi.

Maral, şöyle devam etti: "Esnafız, kendi emeğimizle kazanıyoruz, işgalci değiliz. Belediyelere sınırlar dahilinde işgaliye ödüyoruz. Yaptığımız tenteler kendi güvenliğimiz ve hava şartlarından korunmak için, kendi bütçelerimizle yaptık. Tentelerin hala borçlarını ödüyoruz. Tenteler dursun, ağaçlar görünecek şekilde geri çekilelim istedik" diye konuştu. Maral, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Taleplerimizle ilgili bir gelişme var mı' diye sorduk, olmadığını söylediler. Sokağımıza salı günü geleceklerini söylediler. Salı günü ne olacağını hiç bilmiyoruz. 'Geldiklerinde tekrar görüşecek miyiz' diye sorduk. 'Hayır' dediler. Yıkım beklemiyoruz, yıkım yapmanın o kadar kolay olmadığını düşünüyoruz. Biz buradayız, orta yolu bulmaya, uzlaşmaya çalışıyoruz.

Konak Belediyesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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