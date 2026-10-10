Altı bölümlük 'Şansa' dizisi sete çıktı, yeni mezun gençlerin çıkmazlarını anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altı bölümlük 'Şansa' dizisi sete çıktı, yeni mezun gençlerin çıkmazlarını anlatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altı bölümlük \'Şansa\' dizisi sete çıktı, yeni mezun gençlerin çıkmazlarını anlatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençliğin ekonomik ve toplumsal sorunlarını ve gelecek kaygısını konu alan altı bölümlük 'Şansa' dizisi sete çıktı. Yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği dizi, yeni mezun gençlerin çıkmazlarını absürt mizah ve trajikomik olaylarla anlatıyor.

(İSTANBUL) - Günümüz gençliğinin ekonomik ve toplumsal sorunlarını, gelecek kaygısını ve hayallerinin peşinden gitme çabasını konu alan "Şansa" dizisi sete çıktı.

Yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği, yapımcılığını Rodi Kayım'ın yaptığı altı bölümlük dizi, yeni mezun gençlerin kendilerine bir gelecek kurmaya çalışırken karşılaştıkları çıkmazları absürt mizah ve trajikomik olaylar üzerinden anlatıyor.

Senaryosu Dicle Karagül, Buse Tire ve Gizem Ulucan Tire tarafından kaleme alınan dizide, üç genç kadın oyuncu olarak da yer alıyor. Kendi yaşamlarından ve deneyimlerinden ilham alan senaristler, bir kuşağın ortak kaygılarını ve beklentilerini ekrana taşımayı amaçlıyor.

Altı bölümlük "Şansa" dizisinin oyuncu kadrosunda Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşegül Günay, Levent Özdilek, Suat Sungur, Serhat Özcan, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Demet Gül, Barış Baktaş, Alican Aytekin, Şirin Sultan Saldamlı, Yağmur Başkurt, Şirin Öten, Elif Melda Yılmaz, Cihat Parıltı ve Yonca Başak Kurum yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Hasan Tolga Pulat, gençlerin gündelik yaşamlarındaki çatışmaları, kuşaklar arasındaki farklılıkları ve toplumsal beklentileri absürt mizahın diliyle anlatıyor.

Pulat, "Güzel Günler Göreceğiz", "Merdiven Baba", "Pamuk Prens" ve "Parçalı Yıllar" filmlerinin yönetmenliğini yaptı. Televizyonda ise "Zengin Kız Fakir Oğlan" ve "Baraj" dizilerinde görev aldı.

Kaynak: ANKA
Hasan Tolga PulatKültür SanatMagazinGüncelDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
15:20
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 16:17:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Altı bölümlük 'Şansa' dizisi sete çıktı, yeni mezun gençlerin çıkmazlarını anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei