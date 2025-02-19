Altınordu\'da Heyelan Kapanan Yol Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraycık Mahallesi Dere Sokak yolunda yoğun kar yağışıyla birlikte heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yolda belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı.
Yol, çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.
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