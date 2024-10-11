Giresun'un Alucra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Karabörk köyünde Hasan Kocaman'ın kullandığı 28 KA 673 plakalı traktör tomruk çektiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kocaman, Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alucra'da Traktör Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
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