Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Safranbolu'da kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası İbrahim Demir, evinin yakınında ölü bulundu.

10.10.2024 20:16
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.

Kadıbükü köyünde yaşayan alzaymır ve kalp hastası 85 yaşındaki İbrahim Demir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir'in evinin etrafında ve çevresinde arama yapan ekipler, yaşlı adamı evinden yaklaşık 20 metre uzaklıkta Araç Çayı kenarında hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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