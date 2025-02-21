Alzheimer Beslenme ve Müzik Terapisi Programı Düzenlenecek

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi, Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresel Federasyonu Alzheimer Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Alzheimer Beslenme ve Müzik Terapisi" programına ev sahipliği yapacak.

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Alzheimer Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Alzheimer Beslenme ve Müzik Terapisi' programı, 22 Şubat Cumartesi günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak etkinlik tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Hastalıkla mücadelede destekleyici yöntemler konusunda bilgi verilecek

Program kapsamında, Alzheimer hastalığında beslenmenin önemi ve müzik terapisinin sağladığı faydaları, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Onursal Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Aysel Gürsoy, Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural ve Müzik Terapi Uyarlayıcısı Çiğdem Sabuncuoğlu tarafından ele alınacak. Etkinlikte, katılımcılara hastalıkla mücadelede destekleyici yöntemler konusunda bilgi verilecek.

Alzheimer hastalarının yakınları ve konuya ilgi duyan herkes etkinliğe davet edildi. Bilinçlenmenin hastalıkla mücadelede önemli bir yer tuttuğunu vurgulandı.