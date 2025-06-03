BARTIN'ın Amasra ilçesinde deniz temizliği etkinliğinde dalgıçlar, florasan lambadan eski araç lastiklerine, birçok atık çıkardı.

Amasra'da deniz temizliği etkinliği sırasında Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları ile gönüllü dalgıçlar limanda denize daldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 4 dalgıç, denize atılan araç lastikleri, alkol şişeleri, plaj topu, hayalet ağlar, plastik atıklar ile florasan lamba olmak üzere birçok atığı çıkardı. Etkinliğe ilkokul öğrencileri de katılırken, dalgıçlar denizde 'Deniz varsa hayat var' yazılı pankart açtı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "3 yıldır yaptığımız bu etkinlik sayesinde denizlerimizdeki kirliliğe ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlamak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Denize atılan malzemeleri görünce çok şaşırıyoruz. Herkesin çevreye daha duyarlı hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.