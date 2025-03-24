Amasra Maden Davası: Adalet Mi?

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası davasında kararın açıklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Amasra'da, olası kastla yargılananlar bilinçli taksirle ödüllendirildi. Bu, işçilerin hayatını hiçe sayan düzenin bir sonucudur. Bu karar, patronların karı için işçilerin ölümünü 'kabul edilebilir risk' olarak gören yargı sisteminin bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında karar açıklandı. Karara göre, 3 sanık beraat ederken 20 sanık hakkında 17 yıla kadar hapis cezası verildi. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, açıklanan karara tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"2 yıldır süren Amasra Maden Katliamı davasında karar açıklandı. 43 madencinin ölümüne yol açan katliamda, olası kastla yargılanan sanıklara bilinçli taksirden hapis cezası verildi. Duruşmalarını takip ettiğimiz davada, defalarca aileler; sanıklara ve mahkemeye tepki gösterdikleri için duruşma salonundan dışarıya atıldı. Duruşmaların takip edilmemesi için doğru dürüst bir salon bile ayarlanmadı; dava adliye koridorlarında gerçekleşti. Süreç boyunca sanıklar bir bir serbest bırakıldı, geriye sadece 4 tutuklu sanık kaldı. Onlara da son kıyak, karar duruşmasında yapıldı. Bugün olası kastla yargılanan sanıkların cezası bilinçli taksirle hafifletildi. Sorumluluğu açıkça ortada olan, devlet kurumunda gerçekleşen bu katliamda tek bir kamu görevlisi bile yargılanmadı.

Oysa duruşma sürecinde işçiler patlama öncesi açıkça sendikacıları ve iş yerini uyardıklarını söylemiş, 'Burası patlayacak' sözlerinin dikkate alınmadığını vurgulamıştı. İşçilerin uyarılarının göz ardı edildiği, denetimlerin göstermelik olduğu, ihmallerle birlikte sendikal bürokrasinin ve liyakatsizliğin adım adım katliama yol verdiği ortaya çıkmıştı. Tüm bunlara rağmen baştan sona adaletsizliklerle işleyen sürecin sonunda, geriye gözü yaşlı aileler, anneler, babalar, eşler ve çocuklar kaldı.

Amasra davasında verilen bu karar, işçi sınıfına karşı işlenen suçların nasıl cezasız bırakıldığını bir kez daha gösteriyor! Bugün, iktidarın tekelinde olduğunu açıkça ilan eden yargı; Soma'da, Ermenek'te, Torunlar'da, Kozlu'da yaşanan toplu işçi katliamlarını cezasızlıkla ödüllendirdi. Şimdi de Amasra'da, olası kastla yargılananlar bilinçli taksirle ödüllendirildi. Bu, işçilerin hayatını hiçe sayan düzenin bir sonucudur. Bu karar, patronların karı için işçilerin ölümünü 'kabul edilebilir risk' olarak gören yargı sisteminin bir yansımasıdır. İşçi sınıfı, örgütlü mücadelesiyle bu düzene mahkum olmadığını göstermek zorundadır! Gerçek adalet, ancak işçilerin örgütlü mücadelesiyle sağlanacaktır! Bu düzen, sermayenin ve iktidarın çıkarları doğrultusunda yargı kararları veriyor, halkın iradesini yok sayıyor, işçi katliamlarına yol veriyor! Tüm bu olup bitenler karşısında; şimdi! Genel grev, genel direniş zamanıdır!"