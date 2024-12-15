Ambarlı Limanı'nda Yangın Çıktı

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Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, limanda özel şirkete ait hurda malzemelerin bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.