American Airlines Uçağı Roma'ya Acil İniş Yaptı

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ABD'li hava yolu firması American Airlines'ın New York- Yeni Delhi seferini yapan uçağının, bomba ihbarı sebebiyle İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino (Leonardo da Vinci) Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, American Airlines'ın "AA292" sefer sayılı ABD'nin New York kentinden yerel saatle 20.30 (TSİ 04.30) sularında kalkan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye uçan Boeing 787-9 model uçağının, bugün öğleden sonra Hazar Denizi üzerinde seyrederken bomba ihbarı sebebiyle acil durum sinyali verdiği ve yönünü doğudan batıya Roma'ya çevirdiği belirtildi.

Uçağın, yerel saatle 17.22'de (TSİ 19.22) Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptığı aktarıldı.

Haberde, uçakta 199 yolcu ve 15 mürettebat olduğu belirtildi.

Uçağın inişi öncesinde İtalyan hava sahasına girmesinin ardından American Airlines uçağına İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait iki muharip uçağın da eşlik ettiği kaydedildi.

Uçağın havalimanına indikten sonra güvenli alana park ettirildiği aktarıldı. Tüm yolcular ile mürettebatın tahliyesinden sonra bomba imha uzmanlarından oluşan İtalyan güvenlik güçlerinin, bomba aramada uzman köpeklerle arama yaptığı bildirildi.

Bomba imha uzmanlarının, uçağın içinde, kargo bölümü ile bagajlarda yaptığı aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlamadığı ve acil durumun sona erdiği belirtildi.

Bu arada, yolcular arasında Schengen vizesi olanlar, pasaport kontrolünden geçirilerek havalimanına yakın otellere yerleştirilirken, Schengen vizesi olmayanların havalimanından çıkmasına izin verilmediği ve bu kişilerin bu akşam bekleme salonlarında ağırlanacağı kaydedildi.

Uçağın yarın seferine kaldığı yerden devam edip, Yeni Delhi'ye gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Olayla ilgili çıkan diğer haberlerde, uçağın Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı gibi acil durum uyarısı verip, 2,5 saat uzaklıktaki Roma'ya inmesinin "ilginç" olduğu ifade edilirken, durumun o kadar da "acil" olmadığı yorumu yapıldı.

Uçağın, Roma'ya inme kararının ABD'li firmanın tercihi olduğu kaydedildi.