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Anadolu Basınına Ödül Töreni

04.06.2025 14:56
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Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Basınının Çınarları ödül törenine ev sahipliği yaptı.

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti, "Anadolu Basınının Çınarlarına Ödül Töreni"ne ev sahipliği yaptı. Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin, "Bugün Ankara'da sizleri Cemiyetimizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Basın tarihi yazıldığında hepinizin adı bu sayfalarda yer alacaktır. Daha güzel günlerde bir arada olabileceğimize inanıyorum. Mesleğimiz açısından, demokrasi açısından zor günler geçiriyoruz. Siz, bugünleri aydınlığa kavuşturacaksınız" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti ile İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun (İGF) ortaklaşa düzenlediği "Anadolu Basınının Çınarlarına Ödül Töreni", Gazeteciler Cemiyeti lokalinde yapıldı. Program, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İGF Genel Başkanı ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, salondaki misafirlere hitap ederek Anadolu basınının zorluklarla dolu geçmişine vurgu yaptı.

"Siz, bugünleri aydınlığa kavuşturacaksınız"

Programa telefon aracılığıyla bağlanarak katılımcıları selamlayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, törene katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bilgin, "Değerli çınarları saygıyla selamlıyorum. Mazeretim dolayısıyla aranızda bulunamadım, keşke hepinizle hasret giderebilseydim. Bu bir başlangıç, bundan sonra güzel projelerle birlikte olacağız. Cemiyetlerimiz, Anadolu'nun sorunlarını inceleyen, ışık tutan birer değer. Zaman zaman bir araya geliyor ve ülkenin dört bir yanındaki tüm medya sorunlarını irdeliyor, bu problemlere çözüm arayan çalışmalar yapıyoruz. Sizler, Anadolu basınının yaşaması için bölgede zor şartlarda mesleğine hizmet etmiş kişiler, emek veren çok değerli insanlarsınız. Demokrasiyi ve çok sesliliği yaşatan insanlarsınız. Bugün Ankara'da sizleri Cemiyetimizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Basın tarihi yazıldığında hepinizin adı bu sayfalarda yer alacaktır. Daha güzel günlerde bir arada olabileceğimize inanıyorum. Mesleğimiz açısından, demokrasi açısından zor günler geçiriyoruz. Siz, bugünleri aydınlığa kavuşturacaksınız" dedi.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Kurul'unun ilk teşekkür plaketi, Gazeteciler Cemiyeti'ne sunuldu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin adına plaket, Başkan Vekili Ayhan Aydemir tarafından teslim alındı. Diğer teşekkür plaketleri ise Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı adına Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir'e ve TE Bilişim'in genel müdürü Osman Ekinci'ye verildi.

Ardından "Anadolu Basını'nın Çınarları" olarak nitelendirilen gazetecilere ödül töreni yapıldı.  Törende; Ali Südemen, Demet Öztürk, Ali Osman Sayın, Esen Aliş, Dursun Erkılıç, İbrahim Yüksel, Mehmet Yolyapar, Mustafa Arslan, Sefa Özdemir, Sirer Doğan ve Şevket Erzen'e ödülleri takdim edilirken, 50. Yıl Onur Ödülü'ne ise Hüseyin Oğuz layık görüldü.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Basınına Ödül Töreni - Son Dakika

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