Anadolu Otoyolu'nda tanker devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Gerede gişelerinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Reşit A. idaresindeki 34 BJH 095 plakalı tanker, otoyolun Gerede gişelerinden geçerken devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre geçişe kapatılan gişe, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından açıldı.
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