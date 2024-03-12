Angola'da Lulo Madeninde Büyük Elmas Bulundu

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LUANDA, 12 Mart (Xinhua) -- Angola'da devlete ait elmas şirketi Endiama, ülkenin kuzeydoğusundaki Norte Lunda eyaletinde bulunan Lulo madeninde geçen hafta 116 ve 162 karat ağırlığında iki elmas çıkarıldığını duyurdu.

Şirketin resmi internet sitesinde Pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre, 46 numaralı Maden Bloğu'ndan çıkarılan iki özel Tip IIa taşı, madende faaliyetlerin başladığı 2010 yılından bu yana çıkarılan 100 karatın üzerindeki 41'inci ve 42'nci elmaslar oldu.

Endiama Yönetim Kurulu Başkanı Ganga Junior, "Bu tür taşlar, yatırımcılara Angola'nın sahip olduğu büyük elmas potansiyelini gösteriyor. Sonuç olarak ülkedeki elmas alt sektörüne yatırım yapmak onlar için avantajlı olacaktır" dedi.