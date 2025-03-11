Anka Haber Ajansı 11 Mart Salı Gündemi

10.00 - TÜİK, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da "Nevruz Deklarasyonu" açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ DİYARBAKIR)

11.00 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakımlarını inceleyerek, ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.50 - Gazeteci Ayşenur Arslan "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)

12.30- TMMOB İzmir İKK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, İzmir Yaşam Alanları, EGEÇEP üyeleri Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarına ilişkin fabrika önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00 - Demokratik Alevi Dernekleri, Ana Fatma Cemevi önünde Suriye'de yaşanan katliamları protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - TBMM'de CHP Grup Toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Berkin Elvan, ölümünün 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANL I/ İSTANBUL)

15.15 - TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, Türk Standartları Enstitüsü ile Türk Akreditasyon Kurumu yetkililerini diyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.30 - 18.58 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına başkanlık edecek, Filistinlilerle Kardeşlik İftarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.30 - Laiklik Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.30- Eğitim Sen İzmir Şubeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemizi kriminalize etmeye çalışan Milli Eğitim Bakanlığı kınıyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.58 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik İstasyon Caddesi'nde iftara katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "Alevi katliamını lanetliyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.13 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inanç grupları temsilcileriyle iftarda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüşecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…