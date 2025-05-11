Anka Haber Ajansı 11 Mayıs Pazar Gündemi

09.30 - Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım koşusu sonrasında, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında Anneler Günü Anma ve Ödül töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da yapılacak Toplumsal Birlik İnisiyatifi Deklarasyonu İlanı programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

11.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan Ankara İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- 15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıklıgöl'ü ve Hz. İbrahim Türbesi'ni ziyaret edecek, esnafla ve Şehit Aileleri Derneği ile bir araya gelecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ŞANLIURFA)

14.00 - Atama bekleyen öğretmen adayları, Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

16.00 - Ege Üniversitesi öğrencileri, işçi Erol Eğrek'in, Çalık Holding görevlilerince darbedilmesi ve sonrasında hayatını kaybetmesine ilişkin Kültürpark Lozan Kapısı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…