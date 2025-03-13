Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Açıklamalar - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Açıklamalar

ANKA Haber Ajansı 13 Mart Perşembe gündemi

13.03.2025 09:39  Güncelleme: 09:51
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini, ocak ayına yönelik kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - "Sanayi Girişimciliği Lansmanı" Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" ile "eziyet etme" suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

12.30- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki CHP heyeti, Silivri Cezaevi'nde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında Bursa'da partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

13.30 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 126'ncı yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki Ekonomi Heyeti basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -KÜTAHYA)

14.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınlayacak. (İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda iklim kanunu teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (ANKARA)

14.00- 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programına iştirak edecek. Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ragıp Tüzün Parkı'nda Yenimahalle Belediyesi Mahalle İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

19.00 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi  "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konusunda toplantı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

23.00- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibine konuk olacak. (GLASGOW)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Açıklamalar - Son Dakika

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