Anka Haber Ajansı 14 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 14 Mart Cuma Gündemi

Anka Haber Ajansı 14 Mart Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 14 Mart Cuma gündemi

14.03.2025 09:07  Güncelleme: 10:14
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09.30 - Cumartesi Anneleri 700. Hafta Davası'nda karar bekleniyor. Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri, hizmet üretim endeksi ile inşaat üretim endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve sağlıkçı milletvekilleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık sorunlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00- Disk Genel İş 1-2-3-6-9 Nolu Şubeler ve Tümbel-Sen Kadın Komisyonları Kadın cinayetlerine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.30 - 12.30 - 13.00 İzmir Sağlık Platformu, 14 Mart Tıp Bayramı ve Aile Hekimlerinin ülke genelinde iş bırakma eylemi kapsamında eski Sümerbank önünde buluşarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek ve burada basın açıklaması yapılacak. İzmir Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ve Tıbbiyeli Hikmet anıtına çelenk koyma töreni düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı Açılışı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00- İzmir Barosu ve Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla ""Sömürüye İnat, Bilinç Şart" başlığıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Sağlık emekçileri Taksim İlkyardım Hastanesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Sağlık alanında faaliyet gösteren dernek ve sendikalar, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.15- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

13.00 - Hekim Birliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yapacakları iş bırakma eylemine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - TMMOB, Bornova Kent Konseyi üyeleri, Bornova Çarşı girişinde Erzene Mahallesi'nde 190 hektarlık alanın bakanlık tarafından yapılaşmaya açılmasına karşı basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nda "açıköğretim" konulu basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ESKİŞEHİR)

15.00- 19.16- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul edecek. Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- İSTANBUL)

18.52- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

- Belediyelere yönelik soruşturma kapsamında aralarında gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. (İSTANBUL)

20.30- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 14 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika

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