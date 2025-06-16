Anka Haber Ajansı 16 Haziran Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 16 Haziran Pazartesi Gündemi

16.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:52
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ANKA Haber Ajansı 16 Haziran Pazartesi gündemi

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayrına Büyükşehir Belediye binası önü, MASKİ önü ve Cumhuriyet Meydanı dahil olmak üzere 17 noktada lokma döktürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

12.30 - KESK, 1 Ağustos'ta başlayacak 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme (TİS) sürecine ilişkin mücadele programını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamuoyu ile paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - 15-16 Haziran işçi direnişinin 55'inci yıl dönümünde Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Sağlık sektöründe örgütlü kuruluşlar "Eziyet Yönetmeliği" olarak adlandırdıkları yönetmeliğe karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TBMM)

13.30 - 15.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü toplanacak ve yeni belediye başkanını seçecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

16.00 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in katılımıyla Diyarbakır'da TESK Bölge Toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

18.00 - Genel Sağlık-iş Sendikası "Yoksulluk sınırının altında bir yaşama son vermek için" başlığıyla Konak eski Sümerbank önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

19.00 - Filistin Eylem Komitesi, İsrail Konsolosluğu önünde eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. (TİRAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 16 Haziran Pazartesi Gündemi - Son Dakika

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