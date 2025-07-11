Ankara Adliyesi'nde Yeni Görevlendirmeler - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde Yeni Görevlendirmeler

11.07.2025 15:48
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcıvekilleri arasında yeni görev dağılımı yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirme yapıldı.

Buna göre, Uzlaştırma Bürosu ve Zaman Aşımı Bürosu ile sporda şiddete ilişkin soruşturmalardan Başsavcıvekili Halil Maçkaya sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Melih Aladağ, İdari İşler Bürosu ile Arşiv Bürosu'ndaki işlere bakacak.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu ve Talimat Bürosu'yla ilgili işler, Başsavcıvekili Muharrem Songür'ün sorumluluğunda bulunacak.

Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Duruşma Savcıları Bürosu'ndan (Asliye Ceza Mahkemeleri) sorumlu olurken, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu'yla ilgili işleri ise Başsavcıvekili Önder Kemal Sekücü yürütecek.

Başsavcıvekili Halil Demir, Kanun Yolları Bürosu, Esas ve Karar Büroları, Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ve Fikri Sinai Haklar Soruşturma Bürosu'nda görev alacak. Başsavcıvekili Pınar Akdoğan ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Seri Muhakeme Bürosu'na ilişkin soruşturmaları yürütecek.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri Soruşturma Bürosu ile Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Kalemi'nin sorumluluğu Başsavcıvekili Erdoğan Güleç'e verildi.

Başsavcıvekili Kasım Tüten, Müracat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu ve Savcılık Ön Büro'da görev alacak. Başsavcıvekili Vural Balcı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanındaki ceza infaz kurumlarından sorumlu olacak.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Soruşturma Bürosu'nda Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan görev alacak.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun işlerini Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven yürütecek. Başsavcıvekili Özgür Kamışlık Seri Muhakeme Usulü Bürosu ile Adli Sicil ve İstatistik Bürosu'ndan sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Abdurrahim Alan, Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Bürosu, Bakanlık Muhabere Bürosu, HSK Muhabere Bürosu ve İdari Yaptırım Bürosun'da görev alacak.

Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu ile Avukat ve Noter Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hamza Yokuş'un sorumluluğunda olacak. Başsavcıvekili Şenol Taşkale ise Parlamenter Bürosu'nun soruşturmalarını yürütecek.

Bilgi Edinme Bürosu ve HSK Soruşturma Bürosu'nda da Başsavcıvekili Mustafa Birgün Şenel görev alacak. Staj ve Eğitim Bürosu ile Adli Emanet Müdürlüğü Başsavcıvekili Murat Özcan'ın sorumluluğunda olacak. Özcan, aynı zamanda Başsavcıvekilleri, Fatih Muşmal, Namık Kemal Saltık, Ahmet Altun ile birlikte Genel Soruşturma Bürosu'ndan da sorumlu olacak.

Duruşma Savcıları Bürosu (Ağır Ceza Mahkemeleri), Medya İletişim Bürosu, Terör Ön Büro ise Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın sorumluluğunda olurken, Başsavcıvekili Mehmet Işık, Gizli Tanık Bürosu ile Teknik Büro'dan sorumlu olacak ve bürolar arası personel görevlendirme işlemlerini takip edecek.

Kaçmaz ve Işık, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işleri de yürütecek.

Yeni iş bölümünde başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA

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