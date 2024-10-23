ANKARA Bahçeli, Dervişoğlu\'ndan ipi istedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'de grup toplantısında fırlattığı ipi istedi. Dervişoğlu, " Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Önce benim konuşmamı duvara assınlar. İpi de bulursam hakikaten gönderirim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2007'de Erzurum'da düzenlediği mitingde ip atmasına gönderme yaparak, "Erzurum Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki ipi kürsüden fırlattı.

'ÖNCE KONUŞMAMI DUVARA ASSINLAR'

MHP kaynakları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun grup toplantısında fırlattığı ipi, parti genel merkezindeki makam odasına asmak üzere istediğini aktardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Bahçeli'nin anısına olunca sahip çıkan çok oldu, kim aldı biz de bilmiyoruz. Ben grup toplantısında çok önemli şeyler söyledim. Önce benim konuşmamı duvara assınlar. İpi de bulursam, hakikaten gönderirim. 17-25 saatinin üzerine koysun" dedi.