Ankara Barosu seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı - Son Dakika
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Ankara Barosu seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı

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Ankara Barosu seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı
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Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Barosu başkanlık seçimini Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı. Diğer adaylardan Doğukan Kozan 2 bin 997, Funda Şahin 2 bin 816, Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Ankara Barosu başkanlık seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde dün genel kurul görüşmeleri yapılırken, bugün saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi için gelen avukatları baro başkan adayları karşıladı. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Ankara Barosu başkanlığı için Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Kozan 2 bin 997, Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin 2 bin 816, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.

Kaynak: ANKA
Mehmet ZekiÇağlayanDoğukanGüncelKozanSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Barosu seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı - Son Dakika
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