Ankara Barosu yönetimi ilk toplantısında başkan yardımcılığına Binici\'yi seçti

(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, saymanlık ve diğer görevler için seçim yapıldı.

Ankara Barosu'nun yeni Yönetim Kurulu, Elçin Özge Şimşek Çağlayan başkanlığında Ankara Barosu Eğitim Merkezinde ilk toplantısını yaptı.

Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Doğan Bilgin, Kemal Cihat Binici, Birgül Tavşan Kayıran, Aytaç Akansoy, Elif Canatan Köse, Mehmet Çağrı Songüç, Semra Aşık, Buket Yelek Bozkurt, Osman Onursal ve Enver Başar Akdoğan katıldı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Toplantıda Ankara Barosu Başkan Yardımcılığına Kemal Cihat Binici, Genel Sekreterliğin Birgül Tavşan Kayıran ve Saymanlığa Zafer Doğan Bilgin seçildi.

Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çağrı Songüç, Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı yetkilisi; Aytaç Akansoy ise iktisadi işletme yetkilisi olarak belirlendi.