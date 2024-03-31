ANKARA SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 13.253
Toplam Seçmen : 4.304.874
Açılan Sandık : 8.155
Açılan Sandık Oranı : % 61,53
Kullanılan Oy : 2.038.422
Geçerli Oy : 1.991.950
Katılım Oranı : % 77,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMANSUR YAVAŞ% 59,041.176.007
AK PARTİTURGUT ALTINOK% 32,87654.796
DİĞER% 2,5450.613
YENİDEN REFAHSUAT KILIÇ% 2,3747.180
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN BARTU SORAL% 0,9118.196
İYİ PARTİCENGİZ TOPEL YILDIRIM% 0,815.960
DEM PARTİGÜLTAN KIŞANAK% 0,59.962
SAADETCAFER GÜNEŞ% 0,285.617
HAK-PARFAZLI TAŞKAN% 0,122.443
MEMLEKETZAFER BURAK HASAR% 0,091.854
YTPSERKAN ÜNVER% 0,091.847
TKPALİ UFUK ARİKAN% 0,091.816
DEVA PARTİSİCELAL MÜMTAZ AKINCI% 0,081.489
ANAPTUVANA NAZ KETENE% 0,05870
VATAN PARTİSİUTKU REYHAN% 0,04754
DSPMEHMET SELİM ÇETİN% 0,03650
MİLLETSALİH KOÇ% 0,03591
TKHFİGEN TOPAL% 0,02432
AB PARTİABDULLAH DEMİRYÜREK% 0,02329
OCAKMURAT YARDIMCI% 0,01201
BAĞIMSIZKORKUT CESUR% 0,0197
BAĞIMSIZYUNUS MURAT GÜZTOKLUSU% 0,0176
BAĞIMSIZMUSTAFA SANĞU% 062
BAĞIMSIZSUAT KARAMAN% 059
BAĞIMSIZLOKMAN CENGİZ% 049
AKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 93,40
Katılım Oranı : % 81,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİLAL AYIK% 50,1411.195
YENİDEN REFAHGÜLTEKİN AYANTAŞ% 21,584.818
CHPFİLİZ GEYGEL% 21,534.808
DİĞER% 1,99444
BÜYÜK BİRLİKORHAN ESİM% 1,43320
İYİ PARTİNİHAT KARAOĞLAN% 1,36304
SAADETORHAN ÖZDEN% 0,91202
DEM PARTİCÜNEYT YILDIRIM% 0,64143
ZAFER PARTİSİUĞUR YIRTICI% 0,2249
MİLLİ YOLBARIŞ EZER% 0,0715
DEVA PARTİSİEMRE ALTUN% 0,049
BTPZEKİ MERCAN% 0,036
MEMLEKETDENİZ GÖKKAYA% 0,024
YTPALPARSLAN ÖZEL% 0,013
HÜDA PARİBRAHİM HALİL AKMEŞE% 0,013
VATAN PARTİSİAGAH KUTLU% 0,013
DSPCENGİZ GÜNDÜZ% 0,012
MİLLETBAHTİYAR EREGİZ% 01
ALTINDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 67,17
Katılım Oranı : % 67,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL TİRYAKİ% 50,4466.406
CHPRAMAZAN DEĞERLİ% 40,0752.761
YENİDEN REFAHMEHMET ALTINGÖZ% 3,234.258
DİĞER% 3,14.080
İYİ PARTİREMZİ SAĞLAM% 1,031.357
ZAFER PARTİSİCAN GÜLER% 0,851.119
DEM PARTİMEHMET ADİL BAŞKARA% 0,39519
SAADETEMANULLAH KOCA% 0,31401
GELECEK PARTİSİMURAT BOZKURT% 0,1137
DEVA PARTİSİKADRİYE ESRA AYGÜN% 0,09116
MEMLEKETAYNUR ARSLANER% 0,0570
BTPBAYRAM GÜZEL% 0,0567
TKPHASAN RIZA ÇAĞDAŞ% 0,0561
TİPNESLİHAN ŞAHİN DALKAYA% 0,0458
VATAN PARTİSİKURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ% 0,0334
HÜDA PARHARUN AGAH% 0,0333
YTPSADET POLAT% 0,0227
ANAPHATİCE TAŞTAN% 0,0220
BAĞIMSIZYAVUZ TOPSAÇ% 0,0119
MİLLETOSMAN KILIÇ% 0,0118
DSPGÜLTEN DEMİRBAŞ% 0,0116
MİLLİ YOLALİ DİNÇER% 0,0116
EMEPİREM TAÇYILDIZ% 0,0115
DPYAKUP COŞKUN% 0,0115
BAĞIMSIZAYDIN ÜNSAL% 0,0114
HKPMUSTAFA DENİZ ÇAKIR% 0,0113
HAK-PARHÜSEYİN POLAT% 0,019
APERGÜN BOYACIOĞLU% 0,018
AYAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 58
Katılım Oranı : % 87,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİZZET DEMİRCİOĞLU% 44,662.720
MHPMEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ% 34,762.117
BÜYÜK BİRLİKTEVFİK EREN% 13,27808
YENİDEN REFAHBÜLENT TAŞAN% 3,1189
İYİ PARTİALAETTİN SÜER% 1,92117
DEM PARTİSALİH BERKAY ULUÇAY% 0,7546
SAADETAVNİ AKKOÇ% 0,4829
ZAFER PARTİSİALİ KILINÇ% 0,3924
MİLLETZEKAİ SOYSAL% 0,1610
BTPFAİK ÜNAL SİLİER% 0,117
DEVA PARTİSİOZAN EMRE ÇİFTÇİ% 0,16
MEMLEKETBURAK ÖZKORUL% 0,085
DSPNURETTİN BURAK SEVİNÇ% 0,085
YTPTAYLAN TEZCAN% 0,074
HÜDA PARYUSUF ALPSOY% 0,032
EMEPDOĞA BAYBUĞA% 0,021
VATAN PARTİSİSEVİM DELİGÖZ% 0,021
BALA

Açılan Sandık Oranı : % 32,63
Katılım Oranı : % 82,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET BURAN% 41,022.274
CHPİSA KAPLAN% 32,81.818
BÜYÜK BİRLİKABBAS ŞAHİN% 13,93772
İYİ PARTİLEVENT GÜRBÜZ% 5,7316
DİĞER% 3,14174
YENİDEN REFAHALİ ÇAKMAK% 0,9955
SAADETSONER DALKIRAN% 0,8145
ZAFER PARTİSİMUHARREM FINDIKCI% 0,5430
ANAPBAHADIR DURUM% 0,528
BTPBAYRAM TUNCER% 0,211
YTPEREN OCAK% 0,095
MEMLEKETUMUT ORBEY% 0,053
DPMERT DEMİRHAN% 0,053
HÜDA PARABDULHALİM ÇELİK% 0,042
MİLLETMEHMET KARABAY% 0,042
DEVA PARTİSİRASİM ATAN% 0,042
VATAN PARTİSİELMİRA KORKMAZ% 0,042
TKPZEKİCAN DEMİRÇELEN% 0,021
BEYPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 66,03
Katılım Oranı : % 87,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZER KASAP% 48,978.788
AK PARTİTUNCER KAPLAN% 28,575.126
İYİ PARTİVEYSEL AYIK% 18,473.314
YENİDEN REFAHHAYDAR ÇALIŞKAN% 2,38428
ZAFER PARTİSİFEYYAZ BERKAN AŞUTLİ% 0,3360
BTPHASAN KULOĞLU% 0,353
SAADETKUTLU ÇINAR% 0,2239
DEM PARTİNURHAYAT ÖZKAN% 0,1832
VATAN PARTİSİSERHAT BAYRAMOĞLU% 0,1119
DİĞER% 0,1119
EMEPVELİ DOĞAN% 0,0713
DSPKADİR KURTULUŞ YETKİN% 0,0611
HÜDA PARMEHMET TEKCANLI% 0,0610
MEMLEKETALİ EVREN ERYILDIZ% 0,059
HKPALİ SARIOĞLU% 0,059
TKPCOŞKUN GÖK% 0,036
DEVA PARTİSİNURSEL ÖZER% 0,036
MİLLETÇELEBİ SEVİM% 0,012
ÇAMLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 84,21
Katılım Oranı : % 83,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZADEM CEYLAN% 51,644.023
AK PARTİHAZIM CANER CAN% 26,952.100
CHPMEHMET CENGİZ% 17,191.339
YENİDEN REFAHÇETİN TAŞDEMİR% 3,23252
İYİ PARTİNUMAN CENGİZ% 0,2923
BTPMETİN YILMAZ% 0,2822
SAADETMUSTAFA TUNCER% 0,18
DPİLHAMİ DURSUN HOŞVER% 0,065
VATAN PARTİSİTURAN EĞRİ% 0,065
MEMLEKETHANDAN TÜRKOĞLU% 0,043
HKPMEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU% 0,032
YTPCAVİT ERKEN% 0,032
HÜDA PARSEYFULLAH AVCI% 0,032
MİLLETŞÜKRÜ SIRDAŞ% 0,032
DEVA PARTİSİMERT YİĞİT DOĞANAY% 0,032
DEM PARTİMEKKE KOÇ% 0,011
ÇANKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 38,93
Katılım Oranı : % 79,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN CAN GÜNER% 65,58142.945
AK PARTİDUHAN KALKAN% 15,2333.200
TİPİRFAN DEĞİRMENCİ% 5,8912.834
ZAFER PARTİSİESMAÜL HÜSNA ASLAN% 5,0811.077
İYİ PARTİOSMAN TOPAL% 1,713.719
YENİDEN REFAHMUSTAFA ERİKLİ% 1,372.990
DEM PARTİTÜRKAN DEMİR% 0,942.055
DİĞER% 0,81.739
TKPÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI% 0,51.100
DEVA PARTİSİSELİN KARSAK KARADUMAN% 0,43928
MEMLEKETVELİ ÖZÇELİK% 0,37804
BÜYÜK BİRLİKEROL KOÇOĞLU% 0,35752
SAADETİBRAHİM TEMEL% 0,33711
EMEPİBRAHİM KAYGISIZ% 0,29624
YTPZAFER DEMİRAY% 0,17380
BTPBÜLENT BELOVACIKLI% 0,17361
VATAN PARTİSİTAHSİN MURAT DEMİRBAŞ% 0,16341
DPİREM TAŞPINAR% 0,13290
SOL PARTİİLKNUR BAŞER% 0,12269
HKPAZİME AYÇA OKUR% 0,07156
ANAPGİZEM ECE ATASOY% 0,05114
DSPDENİZ ÇAĞLAR% 0,05112
HÜDA PAREMİNE ALPSOY% 0,0494
APKAAN ŞAHİN% 0,0478
MİLLETFATMA ÖZDEMİR% 0,0365
MİLLİ YOLSERKAN KÖSE% 0,0365
BAĞIMSIZAHMET ALPAY SEFEROĞLU% 0,0363
BAĞIMSIZAHMET SEZEN% 0,0254
AB PARTİBURAK YILDIZ% 0,0248
ÇUBUK

Açılan Sandık Oranı : % 87,31
Katılım Oranı : % 81,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAKİ DEMİRBAŞ% 42,8320.078
YENİDEN REFAHMUSTAFA ERDOĞAN% 27,3912.841
CHPCAN KADEROĞLU% 24,2211.351
BÜYÜK BİRLİKMURAT UYAR% 1,37640
SAADETYILDIRIM KAMAÇ% 1,01474
İYİ PARTİKORHAN MERKİ% 0,85398
DİĞER% 0,61287
DEVA PARTİSİMUHAMMED ALİ SUNGUR% 0,41191
DEM PARTİHALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN% 0,35165
MEMLEKETSERKAN KANTAŞ% 0,1779
BAĞIMSIZMURAT UÇAR% 0,1361
BTPİZZET YAŞAR% 0,1150
BAĞIMSIZİSMAİL ÖZDEMİR% 0,147
YTPEMİNE YURDUSEVER% 0,146
VATAN PARTİSİDURSUN KESKİN% 0,0836
HÜDA PARBAHRİ ALTINDAĞ% 0,0733
MİLLETMETİN DOĞAN% 0,0524
TKPHELİN KAYA% 0,0421
DSPŞUAYİP ÇINAR% 0,0420
HKPAHMET ERDEM% 0,0420
DPCEM TAŞKIN% 0,0313
ELMADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 52,94
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADEM BARIŞ AŞKIN% 54,497.681
AK PARTİEYYÜP TEKİNER% 36,75.173
SAADETMEVLÜT DEMİR% 2,19309
YENİDEN REFAHSEYFETTİN BOĞAZLİ% 1,87264
DEM PARTİERKİN AKBAY% 1,52214
ZAFER PARTİSİKERİM ALÇIKAYA% 0,6998
MEMLEKETESRA MURAT% 0,684
DİĞER% 0,457
BTPHAKAN SARIBIYIK% 0,456
TKPRAŞİT SEYMEN% 0,3550
HÜDA PARİSMAİL YARDIMCI% 0,3549
DEVA PARTİSİEMRE TURAN% 0,1826
YTPAYHAN TAŞÇI% 0,1115
DSPGÜLSEN BİRSU ŞUMNU% 0,057
DPŞEREF TURAL% 0,045
MİLLETNİHAT ÇETİN% 0,034
VATAN PARTİSİAYŞE ÜNALMIŞ% 0,034
ETİMESGUT

Açılan Sandık Oranı : % 35,27
Katılım Oranı : % 78,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERDAL BEŞİKCİOĞLU% 55,6969.892
MHPENVER DEMİREL% 33,3841.890
YENİDEN REFAHABDULKADİR BALOĞLU% 2,883.608
İYİ PARTİHİLMİ ÖZER% 1,732.177
DİĞER% 1,632.046
ZAFER PARTİSİMÜSLİM TAŞDAN% 1,622.035
DEM PARTİİKRAM BEDİR% 0,59734
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMED SADIK YILMAZ% 0,58729
SAADETMUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN% 0,52648
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN DEMİR% 0,27339
MİLLETHÜSEYİN GÜLŞEN% 0,23284
ANAPNİLÜFER YURTOĞLU% 0,2248
MEMLEKETÖMER ÖZDOĞAN% 0,17218
HÜDA PARYUNUS YILMAZ% 0,11143
TKPUTKU DAĞ% 0,09119
BTPÖMER KILIÇ% 0,09110
YTPFİKRET TURAN% 0,08105
VATAN PARTİSİVOLKAN KILIÇASLAN% 0,0669
DPBURAK ŞAHİNKAYA% 0,0561
DSPDOĞAN PARLAK% 0,0340
EVREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ÜNSAL% 44,18706
CHPARİF GÜÇLÜ% 37,67602
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL EKİCİ% 16,15258
YENİDEN REFAHALPARSLAN İLGÜN% 0,9415
BTPVEYSEL KAZEL% 0,6310
SAADETBEKİR ASICIOĞLU% 0,193
DEM PARTİHAKAN KIYAK% 0,122
MEMLEKETSAMED ESEN% 0,061
DSPERKAN KAYGUSUZ% 0,061
GÖLBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 44,67
Katılım Oranı : % 80,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYAKUP ODABAŞI% 44,6917.648
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN KOÇAK% 23,539.292
MHPRAMAZAN ŞİMŞEK% 21,428.459
DİĞER% 3,861.525
İYİ PARTİFEHMİ KANDEMİR% 1,42560
YENİDEN REFAHSALİH AYDEMİR% 1,35535
ZAFER PARTİSİGÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR% 1,09432
SAADETSELİM AKGÜL% 1,02403
DEM PARTİÜMİT GÖKSU% 0,43172
TİPAYSEL DUMAN% 0,2598
MEMLEKETHÜSEYİN SARIASLAN% 0,1870
DEVA PARTİSİADNAN AKPOLAT% 0,1455
ANAPRECAİ CANORUÇ% 0,1247
TKPASLITÜRK ÇALLI% 0,0936
BTPŞEVVAL KAZANCI% 0,0934
HÜDA PARİHSAN DEMİR% 0,0727
YTPAZİZ ER% 0,0518
MİLLİ YOLHALİL HAKAN ERÇELEBİ% 0,0518
VATAN PARTİSİCAN AYBARS BİLGİCİER% 0,0417
MİLLETAHMET ÖZDEMİR% 0,0416
DPERKİN DELİKANLI% 0,0311
HKPÖZGÜR GÜRTAN% 0,028
DSPNİLGÜN BİRBAŞ% 0,014
BAĞIMSIZMURAT GÖKÇEN% 0,013
OCAKALİ SEZER% 02
BAĞIMSIZMURAT DEMİREL% 02
BAĞIMSIZNECATİ ORMAN% 01
GÜDÜL

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 89,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET DOĞANAY% 53,221.531
AK PARTİMUZAFFER YALÇIN% 42,541.224
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÇAKIR% 1,8152
DİĞER% 0,823
SAADETAYTEKİN CAN% 0,3811
ZAFER PARTİSİERTUĞRUL DUYGU% 0,288
DEVA PARTİSİVOLKAN ALTINIŞIK% 0,288
VATAN PARTİSİBAHRİ ERDEM% 0,175
BTPAYDIN İLİK% 0,144
MİLLETŞEYH BİLAL DURMUŞ% 0,144
DSPTARKAN DENİZKAYA% 0,13
HKPSERCAN CEM CANTAŞ% 0,072
YTPHAKKI KOCA% 0,041
HÜDA PARSÜLEYMAN ALPSOY% 0,031
HAYMANA

Açılan Sandık Oranı : % 43,10
Katılım Oranı : % 79,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEVENT KOÇ% 54,374.344
AK PARTİÖZDEMİR TURGUT% 39,723.174
DEM PARTİMAHMUT BAŞARAN% 1,94155
YENİDEN REFAHÖMER ERCAN% 1,8144
İYİ PARTİAYŞE ŞİMŞİR% 0,5544
BTPFİKRET BAYTAR% 0,3427
SAADETMAHMUT GÜLMEZ% 0,2520
DEVA PARTİSİMEHMET ALİŞAN YAŞAR% 0,2318
HÜDA PARMUSTAFA ATEŞ% 0,1915
MEMLEKETBURAK KÜÇÜK% 0,1814
DPMEHMET SEZGİN KUBAT% 0,1613
HKPKIVILCIM ZELAL KUŞCU% 0,119
DİĞER% 0,086
MİLLETVEYSEL CAVLAK% 0,043
DSPCAN OKAN ERDEN% 0,022
VATAN PARTİSİEMİN YILDIRIM% 0,022
KAHRAMANKAZAN

Açılan Sandık Oranı : % 76,77
Katılım Oranı : % 84,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELİM ÇIRPANOĞLU% 50,1513.141
AK PARTİSERHAT OĞUZ% 43,7411.462
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ UYSAL% 2,69705
DİĞER% 1,64429
İYİ PARTİFATMA GÜLÜMSER BİROL% 1,1288
DSPECEVİT AKBABA% 0,1848
ZAFER PARTİSİEMRE YILMAZ% 0,0923
SAADETALİ ŞAYBAK% 0,0821
DEM PARTİANIL SABAHATTİN KARLI% 0,0718
MEMLEKETLERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU% 0,0615
YTPCANER GÜNEŞ% 0,0411
DEVA PARTİSİMEHMET ZEKİ KAPLAN% 0,0410
HÜDA PARENGİN DİLBAZ% 0,038
DPALİ KILIÇ% 0,037
TKPARDA YAVUZ% 0,025
MİLLETAZMİ TAT% 0,025
VATAN PARTİSİŞÜKRAN ÖZALP% 0,014
HKPSULTAN KIRAN% 0,012
BTPHALİL BİRİNCİ% 01
KALECİK

Açılan Sandık Oranı : % 59,70
Katılım Oranı : % 89,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSATILMIŞ KARAKOÇ% 54,352.407
MHPERDAL DAL% 35,361.566
İYİ PARTİFİLİZ ULUSOY% 5,03223
YENİDEN REFAHMUSTAFA KARADAĞLI% 1,6573
DİĞER% 0,9743
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR TOPRAK% 0,4721
ZAFER PARTİSİABDULLAH GÖLLÜ% 0,3817
SAADETÖMER KARAKOÇ% 0,2913
MİLLETABDULKADİR EREGİZ% 0,2712
DPMEHMET YURTOĞLU% 0,2511
HKPDUYGU ÜN% 0,2310
HÜDA PARHALİT TANLAK% 0,188
BTPİSMAİL HAKKI BEKTAŞ% 0,167
MEMLEKETAHMET DÖNMEZ% 0,146
VATAN PARTİSİBORA SARIKAYA% 0,146
DEVA PARTİSİALİME AKTAŞ TOPAL% 0,094
DEM PARTİMUSTAFA DEMİR% 0,042
KEÇİÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 41,89
Katılım Oranı : % 81,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT ÖZARSLAN% 45,55101.936
AK PARTİZAFER ÇOKTAN% 37,1383.090
DİĞER% 7,4616.686
YENİDEN REFAHSAİT ALİ ARSLAN% 3,57.838
İYİ PARTİKEMAL BABUCCU% 1,914.275
ZAFER PARTİSİADEM ÖZTÜRK% 1,884.213
DEM PARTİSADIK YILDIZ% 0,551.229
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ER% 0,51.115
SAADETSÜLEYMAN TEKBAŞ% 0,44992
YTPEBRU ÖZKAN% 0,19423
MEMLEKETTURGAY CABAR% 0,16347
BTPBURAK KARATAŞOĞLU% 0,14310
DEVA PARTİSİHAMZA AYDOĞDU% 0,13289
EMEPHÜSEYİN KARAGUŞ% 0,09192
TKPFERHAT ŞAHİN% 0,08179
VATAN PARTİSİERDEM CÖMERT% 0,0498
DSPUĞUR ŞENER KALEMLER% 0,0482
MİLLETMUSTAFA DEMİR% 0,0376
ANAPERSİN NARLI% 0,0373
DPHABİBE ÇÖGEN% 0,0372
HÜDA PARÜMİT BİLİCİ% 0,0367
HKPCİHAN ÇAKIR% 0,0255
ABPEYYÜP ÖZBEK% 0,0242
APHÜSEYİN ERÇİN% 0,0238
MİLLİ YOLSUAT KAYA% 0,0131
BAĞIMSIZERCAN YILMAZ% 0,0131
AB PARTİOSMAN ÇÖLGEÇEN% 0,0130
KIZILCAHAMAM

Açılan Sandık Oranı : % 72,73
Katılım Oranı : % 89,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN ACAR% 45,315.983
CHPCOŞKUN ÜNAL% 40,785.384
BAĞIMSIZHASAN DEMİRCİ% 5,16682
YENİDEN REFAHSEYFULLAH KÖKEN% 4,24560
İYİ PARTİSELÇUK KIRMIZI% 2,09276
SAADETVEYSEL ÜZMEZ% 0,793
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÇAKIR% 0,4357
BAĞIMSIZYAKUP ERDEN% 0,2229
DPMEHMET GÜVEN% 0,1925
HÜDA PARSÜMEYRA YILMAZ% 0,1722
MEMLEKETORHAN ŞİMŞEK% 0,1418
BTPSEMİHA TAD% 0,1317
YTPDOĞUCAN HANÇER% 0,1216
DEVA PARTİSİSİNAN ŞAHİN% 0,1115
VATAN PARTİSİBAYRAM KUTLU% 0,0811
DİĞER% 0,056
DEM PARTİZEYNEP TAN PARLAK% 0,034
TKPNECATİ KARAKUŞ% 0,022
HKPNECLA ŞİŞMAN% 0,022
MİLLETHARUN NEVRUZOĞLU% 0,012
MAMAK

Açılan Sandık Oranı : % 59,71
Katılım Oranı : % 77,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVELİ GÜNDÜZ ŞAHİN% 52,35116.504
AK PARTİASIM BALCI% 36,9782.276
YENİDEN REFAHHÜSEYİN EKİNCİ% 2,846.317
İYİ PARTİKEVSER OFLUOĞLU% 2,044.536
ZAFER PARTİSİKEZBAN YAVUZ% 1,653.679
DİĞER% 1,242.757
DEM PARTİELİF KAYA% 1,12.456
SAADETMURAT SİPAHİ% 0,38852
YTPŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL% 0,22499
TİPMAHİ ÖZNUR BİLEN% 0,17384
DEVA PARTİSİMUHAMMED HANİFİ ÖZHAN% 0,17367
ANAPHASAN DİNÇER% 0,16363
BTPHÜSEYİN KULOĞLU% 0,16344
TKPASUMAN ALKOYAK% 0,13291
EMEPİLKE IŞIK ÜNÜVAR% 0,13277
VATAN PARTİSİCAN ALKAÇ% 0,06138
HÜDA PARMURAT GÜNAYDIN% 0,05119
DSPHALİL UTKU ÖZTERZİ% 0,05102
MİLLETHAKKI ERASLAN% 0,0486
MİLLİ YOLAHMET SUBAŞI% 0,0374
DPHAKAN ÖZ% 0,0372
APTUNCAY ÇELİK% 0,0358
NALLIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 70,73
Katılım Oranı : % 82,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERTUNÇ GÜNGÖR% 54,196.075
AK PARTİİSMAİL ÖNTAŞ% 42,974.818
YENİDEN REFAHKEMAL VAROL% 1,67187
SAADETHİLMİ AYDOĞDU% 0,2326
DİĞER% 0,1921
ZAFER PARTİSİMUSTAFA İPEK% 0,1315
MEMLEKETMERT KAYA% 0,1213
BTPMÜCAHİD İLGÜN% 0,1113
BAĞIMSIZSABAHATTİN METE% 0,1112
DEVA PARTİSİŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ% 0,111
DPALİ ULU% 0,056
HKPSEVİM ÖNER% 0,045
HÜDA PARABDULKADİR ÖCÜT% 0,033
DEM PARTİKORHAN ÖZKIVANÇ% 0,022
VATAN PARTİSİALİ OZAN ŞİMŞEK% 0,022
TKPDOĞAÇ BORAN% 0,011
MİLLETZAFER KODAL% 0,011
POLATLI

Açılan Sandık Oranı : % 51,81
Katılım Oranı : % 76,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜRSEL YILDIZKAYA% 47,7316.000
MHPLEVENT ÇAĞLANCI% 38,1912.804
YENİDEN REFAHYUSUF HAMDEMİR% 7,292.443
İYİ PARTİHÜSEYİN ÖZLÜK% 1,93646
DEVA PARTİSİSADIK SERHAT UĞURLU% 1,41473
SAADETNASUH REŞAT AYAR% 0,92309
EMEPUĞUR CAN DÜZGÜN% 0,51171
MİLLİ YOLŞABAN TEKİN% 0,32107
MEMLEKETÖZKAN ÇELİK% 0,31105
HÜDA PARABDULVAHAP KOYUNCU% 0,266
TKPOGÜN ERATALAY% 0,1965
BAĞIMSIZÇAĞLAYAN ONARAN% 0,1758
DSPHAKAN TEKERTARLA% 0,1757
VATAN PARTİSİALİ GÜLSOY% 0,1653
DİĞER% 0,1653
HKPİHSAN BOZGUN% 0,1240
YTPTOLUNAY TEZCAN% 0,1239
MİLLETALİ RIZA KIZILTEPE% 0,135
PURSAKLAR

Açılan Sandık Oranı : % 66,47
Katılım Oranı : % 79,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERTUĞRUL ÇETİN% 53,7531.198
CHPHALİL TUNÇAY% 22,3312.960
YENİDEN REFAHBAYRAM BAŞ% 17,5410.178
ZAFER PARTİSİŞERAFETTİN COŞAR% 1,871.087
İYİ PARTİZEKERİYA ERSARI% 1,29746
SAADETSEYİTMEHMET KARAGÜLLE% 1,04601
DEM PARTİBARAN YALÇINKAYA% 0,31178
DİĞER% 0,3176
DEVA PARTİSİBÜLENT KOCA% 0,3172
MEMLEKETMURAT ASLANDOĞDU% 0,26154
BTPARİFE GÖKSEL% 0,18106
YTPMERAL ÇELİK% 0,17100
DSPNURAN ATAK% 0,1483
MİLLETEDİBALİ ERDEM% 0,1163
HÜDA PARHAMDULLAH BAYRAM% 0,157
TKPŞERİVAN BAKİ% 0,156
ANAPKURTULUŞ KORKMAZ% 0,0636
EMEPÖZLEM BOYRAZ ÖZEL% 0,0636
VATAN PARTİSİMEHMET ZEKİ AYGÜL% 0,0319
HKPŞULE EROĞLU% 0,0317
DPSERKAN SEZER% 0,0315
SİNCAN

Açılan Sandık Oranı : % 71,83
Katılım Oranı : % 67,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT ERCAN% 48,8695.414
CHPVEYSEL ALKAN% 33,565.422
DİĞER% 7,514.642
İYİ PARTİFATİH KOCA% 6,8813.431
YENİDEN REFAHMELİH GÜNER% 2,114.122
ZAFER PARTİSİCANER GÖKÇE% 0,35692
DEM PARTİNEVROZ BULAK% 0,3592
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN GÜRKAN% 0,14272
SAADETÖZTÜRK KORKMAZ% 0,13251
MEMLEKETZİYA KİRZUK% 0,0368
HÜDA PARUBEYDULLAH ÇAKIR% 0,0349
BTPMUZAFFER ADEMİ% 0,0242
YTPDURAK YILDIRIM% 0,0240
DEVA PARTİSİYAKUP ENGİN% 0,0237
TKPHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,0232
TİPEMİN ŞAKAR% 0,0128
ANAPONUR KILIÇ% 0,0123
HKPGÜLAY BOZGUN% 0,0121
VATAN PARTİSİPERİHAN KARAGÖLLÜ% 0,0118
DPHARUN GÜLMEZ% 0,0117
DSPİSMAİL DAYI% 0,0116
MİLLETAHMET ATEŞ% 0,0113
BAĞIMSIZMEHMET ALİ GÜRKAYNAK% 0,0113
EMEPMETİN GÜL% 0,0112
ŞEREFLİKOÇHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 79,82
Katılım Oranı : % 75,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA KOÇAK% 61,768.748
AK PARTİMEMİŞ ÇELİK% 29,54.178
YENİDEN REFAHMUHAMMET DOĞAN% 5,46774
İYİ PARTİAVNİ YILDIRIM% 0,73104
DEM PARTİMUSTAFA ERBEK% 0,6288
DEVA PARTİSİÖNDER İLDEŞ% 0,5781
MEMLEKETMAHMUT CELAL ÜNSAL% 0,4767
GELECEK PARTİSİBEYHAN GÜLER YILMAZ% 0,2130
ZAFER PARTİSİFAHRİ TUNA% 0,2129
HÜDA PARCEMAL KİŞİ% 0,114
BAĞIMSIZTURAN KAYALAR% 0,0811
HKPENDER GÜRTAN% 0,0710
EMEPŞÜKRAN DOĞAN% 0,069
BTPFATMA KÜBRA GÜLER% 0,068
TKPGÜLPARE BARIŞKAN% 0,046
MİLLETAHMET TOKYAY% 0,045
VATAN PARTİSİYUSUF TUNÇER% 0,023
YENİMAHALLE

Açılan Sandık Oranı : % 54,67
Katılım Oranı : % 75,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFETHİ YAŞAR% 64,29137.873
AK PARTİABDULKADİR AYDOĞAN% 30,1664.672
DİĞER% 1,914.093
ZAFER PARTİSİSERHAD ÖZDAMAR% 1,112.387
YENİDEN REFAHGAMZE KILINÇ% 0,972.090
İYİ PARTİSEVİN ÇAĞLAYAN% 0,891.909
SAADETMUSTAFA AYDIN% 0,16350
TKPHAKAN BULUT% 0,1216
DEVA PARTİSİYUSUF YILDIZ% 0,1214
EMEPYASEMİN KÖKTAŞ% 0,07157
BTPAHMET HAYDAR İLİK% 0,06124
YTPHADİYE KEMEÇ% 0,0486
VATAN PARTİSİMUSTAFA AYNUR% 0,0252
DSPENVER AYDIN% 0,0248
BAĞIMSIZSANEM DENİZ KURAL% 0,0247
ANAPZİYA YİĞİT TUNÇER% 0,0239
MİLLETOSMAN DURAN% 0,0238
HÜDA PARYILMAZ AKGÜL% 0,0234
APGÖKHAN AKÇAKAYA% 0,0122
MİLLİ YOLMUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ% 0,0113

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar
    23:55 CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.

  • ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız
    23:55 ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız

    ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.

  • CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık'
    23:53 CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık'

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı
    23:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.

  • Özgür Özel:
    23:53 Özgür Özel: "Chp Artık Başının Üzerindeki Görünmez Yüzde 25'lik Tavanı Söz Verdiğimiz Gibi Kırmıştır, Tuzla Buz Etmiştir"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.

  • Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi
    23:52 Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.

  • İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde
    23:52 İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde

    31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.

  • Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı
    23:52 Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Bursa'da CHP Zaferi: Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Kutlamalarla Karşılandı
    23:52 Bursa'da CHP Zaferi: Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Kutlamalarla Karşılandı

    Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.

  • Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada
    23:52 Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada

    Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

  • Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı
    23:51 Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.

  • Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı
    23:51 Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
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