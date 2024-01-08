Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri depremzedelere yardım için konser verdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Koro Diaphragma", geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere Türk Kızılaya bağışlanacağı konser verdi.

Üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, akademisyen ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, depremzedeler için konser veren öğrencileri tebrik ederek, "Bu konserin gelirinin tamamı deprem bölgesindeki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza destek olarak gidecek." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletin, afetzedelere yardım için elinden geleni yaptığını hatırlatan Yılmaz, depremden etkilenen bölgelerdeki yaralar tamamen sarılıncaya kadar bu desteğin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Köseoğlu da etkinliği düzenleyen öğrencileri tebrik etti, katılımcılara destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından koro üyesi öğrenciler, yerli ve yabancı şarkıları seslendirdi. Konserin geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere Türk Kızılaya bağışlanacak.