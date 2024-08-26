Ankaralı Havva Yiğit, kaybettiği cüzdanını bulan kişiyi arıyor - Son Dakika
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Ankaralı Havva Yiğit, kaybettiği cüzdanını bulan kişiyi arıyor

Ankaralı Havva Yiğit, Sincan'da bankaya giderken düşürdüğü ve içinde umreye gitmek için biriktirdiği para ve altınların olduğu cüzdanını bulan kişiyi arıyor. Cüzdanı bulan kişiye seslenen Yiğit, içindeki değerli eşyaların kendisi için büyük önem taşıdığını ve umre parası olarak biriktirdiğini belirtti.

26.08.2024 11:46
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Ankaralı Havva Yiğit, Sincan'da 12 Ağustos'ta bankaya giderken düşürdüğü ve içinde umreye gitmek için biriktirdiği para ve altınların olduğu cüzdanını bulan kişiyi arıyor.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altınları bozdurmaya gittikleri sırada Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda kardeşinin su almak için markete uğradığını, kendisinin de dışarıda beklediğini anlattı.

Bu sırada telefonunun çaldığını ve cüzdanını da o esnada çantadan çıkardığını belirten Yiğit, daha sonra bankada gişe görevlisinin kimlik kartını istemesi üzerine cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini söyledi.

Marketin önüne döndüklerinde cüzdanı bulamadığını kaydeden Yiğit, "Cüzdanda kimlik kartım, kartlarım, 35 gram bileziğim, 2 bin lira da param vardı. Bir de alyansım vardı." dedi.

Cüzdanını alan kişiye seslenen Yiğit, şöyle konuştu:

"Rica ediyorum, içinde kimliğim var, beni bulabilir ya da belirli bir yere versin. Bizim emekliliğimiz yok. Öyle belirli bir gelirimiz yok. Onu umre parası olarak biriktirmiştim. Umreye gidecektim. Nasip ise giderim inşallah. Eğer verirlerse giderim ama vermezlerse Allah'a havale ediyorum."

Bu arada cüzdanı bulan kişinin görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet ekipleri, cüzdanı bulan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankaralı Havva Yiğit, kaybettiği cüzdanını bulan kişiyi arıyor - Son Dakika

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