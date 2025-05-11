Anneler Günü Ergene\'de etkinliklerle kutlandı

Ergene Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Marmaracık Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen programda, etkinlikler, eğlenceler ve yarışmalar düzenlendi.

Programda davetlilerle sohbet ederek fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, annelerin yılın sadece bir günü değil her günü hatırlanması gerektiğini söyledi.

Topak, katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu kalabalığı görmek, sevgi selini görmek bizleri mutlu ediyor. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Ulusumuzun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı da rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz." dedi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.