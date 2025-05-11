Anneler Günü'nde Emekçi Kadınlara Ziyaret

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kireçhane ve Akoluk Köy Ürünleri Pazarları'nda ürünlerini satan kadınları ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Kaya, "Kırsaldaki emekçi kadınlarımız bir yandan tarlada, bağda, bahçede çalışarak üretiyor, ürettiklerini satıyor bir yandan da annelik görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Çok zor ama çok anlamlı bir hayat mücadelesi veriyorlar" dedi.

Anneler Günü'ne özel düzenlenen program dolayısıyla eşi Tuba Kaya ile birlikte önce Kireçhane ardından da Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri'ni ziyaret eden Başkan Kaya, pazarlarda kendi ürettikleri sebze, meyve ve hayvansal gıdaların yanında yöresel yemeklerin satışını yapan emekçi kadınlara çiçek ve hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı programda Başkan Kaya, hafta sonunu değerlendirmek üzere aileleriyle birlikte Kireçhane ve Akoluk Köy Ürünleri Pazarları'na gelen kadınların da Anneler Günü'nü kutladı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Emeğin ve alın terinin en kutsal değer olduğunu dile getiren Kaya, "Köy ürünleri pazarlarımızda el emekleriyle ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine destek olan, şehrimize, ilçemize değer katan ve bizlerin doğal ve sağlıklı ürünleri tüketmemize olanak sağlayan bütün emekçi kadınlarımızı tebrik ediyorum. Üretmekten daha değerli bir iş yoktur, en güzel kazanç da el emeğiyle, alın teriyle elde edilen kazançtır. Kırsaldaki emekçi kadınlarımız bir yandan tarlada, bağda, bahçede çalışarak üretiyor, ürettiklerini satıyor bir yandan da annelik görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Çok zor ama çok anlamlı bir hayat mücadelesi veriyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepsinin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Silivri zindanlarında tutulanlar adına buruk bir Anneler Günü yaşıyorum"

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının, anneleri ve ailelerinden uzakta bir Anneler Günü geçirdiğini hatırlatan Kaya, "Bugün Anneler Günü. Kireçhane ve Akoluk Köy Ürünleri Pazarlarımızda eli öpülesi kıymetli annelerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ama bir taraftan da buruk bir Anneler Günü kutluyoruz. Hem kendi adıma hem de Silivri zindanlarında haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulan Ekrem İmamoğlu Başkan'ımız, Murat Çalık kardeşim ve yol arkadaşlarımız adına buruk bir Anneler Günü yaşıyorum. Onlar annelerinden, ailelerinden, anneleri ise çocuklarından ayrı bir Anneler Günü geçiriyorlar. Ben hepsinin Anneler Günü'nü kutluyorum, kıymetli annelerinin ellerinden öpüyorum. Bütün annelerimize sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.